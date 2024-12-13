Üç Bölge İçin Son Dakika Fırtına Uyarısı

Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, rüzgarın, bugün akşam saatlerinden sonra Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda kuzeyli yönlerden kuvvetli, yükseklerinde yer yer kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

ÇATILAR UÇABİLİR, DİREKLER DEVRİLEBİLİR

Bölgelerde ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç veya direklerin savrulması gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın yarın öğleden sonra sona ereceği öngörülüyor.

Kaynak: AA