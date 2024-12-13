Limanda Alevler Yükseldi: Belediye Başkanı Hortumla Yangına Koştu

Giresun Limanı'nda bir iş makinesinde alevler yükseldi. Limanda bulunan Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, itfaiye ekibiyle birlikte yangına müdahale etti.

Limanda Alevler Yükseldi: Belediye Başkanı Hortumla Yangına Koştu

Giresun Limanı'ndaki bir iş makinesinde, saat 14.30 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunurken, bir program için liman sahasında olan Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, alevlerin yükseldiği noktaya çıktı.

Limanda Alevler Yükseldi: Belediye Başkanı Hortumla Yangına Koştu - Resim : 1

Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edilirken, Başkan Köse çalışmaları koordine edip, müdahalede bulundu.

Yangının kısa sürede söndürüldüğünü ifade eden Başkan Köse, "Bu tür felaketlere karşı itfaiye ekiplerimiz her zaman canla başla çalışıyor. Kısa zamanda olay yerine ulaşan itfaiyemiz, yangını kontrol altına alarak söndürdü ve soğutma çalışmalarını gerçekleştirdi. Yangınla mücadeleye katılan tüm personellerimize teşekkür ediyor, Giresun Liman İşletme Müdürlüğü'ne de geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

Limanda Alevler Yükseldi: Belediye Başkanı Hortumla Yangına Koştu - Resim : 2

Limanda Alevler Yükseldi: Belediye Başkanı Hortumla Yangına Koştu - Resim : 3

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Kaynak: DHA

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