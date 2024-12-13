Bariyeri Öyle Bir Şeye Çevirdiler ki! Gören ‘Pes’ Dedi

Tekirdağ’da yol üzerinde bulunan bariyer, kesilip menteşeli kapıya dönüştürüldü. Bariyeri kesip kapıya çeviren kişi yada kişilerin kimliği belirlenemedi. Skandal olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde görenleri hayrete düşüren bir olay yaşandı. 100. Yıl Sanayi Sitesi mevkisinde, İstanbul-Çanakkale yolu üzerinde bulunan Karayollarına ait bariyer, yolu kısaltmak için kimliği belirsiz kişiler tarafından kesilerek menteşeli bir kapıya dönüştürüldü.

Bariyeri Öyle Bir Şeye Çevirdiler ki! Gören ‘Pes’ Dedi - Resim : 1

BARİYER KAPATILDI, SORUŞTURMA BAŞLADI

Çevredeki yerleşim yerlerine ulaşımın daha kısa gelmesi için yapıldığı tahmin edilen işlemin fark edilmesi sonrasında bölgeye Karayolları ekipleri sevk edildi. Ekipler bariyeri kapattı, menteşeli kapıya dönüştüren kişi veya kişilerle ilgili soruşturma başlatıldı.

Bariyeri Öyle Bir Şeye Çevirdiler ki! Gören ‘Pes’ Dedi - Resim : 2

Kaynak: İHA

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