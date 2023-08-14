Tuzla tersanesinde gemide patlama: 1 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi yaralı

Tuzla'da geminin atık deposunda meydana gelen patlamada 1 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi yaralandı.

Tuzla tersanesinde gemide patlama: 1 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi yaralı

İstanbul Tuzla'da sabah saat 10.30 sıralarında tersaneler bölgesinde patlama meydana geldi.

Tersanede çalışma yapmak üzere 2 işçi geminin atık deposuna girdi. Çalışma esnasında geminin atık deposunda iddiaya göre, gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri ile AFAD ekipleri sevkedildi. Patlama meydana gelen noktada yapılan incelemede 1 işçinin hayatını kaybettiği, 1 işçinin de hafif şekilde yaralandığı belirlendi.

Yaralı işçi hastanede tedavi altına alındı.

Patlama meydana gelen gemide olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaptı.

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