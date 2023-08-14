3 ilde denize girmek yasaklandı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bazı plajlar, Zonguldak'ta Kapuz plajı, Sakarya'da ise tüm plajlarda olumsuz deniz koşulları nedeniyle vatandaşların bugün denize girmeleri yasaklandı.

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3 ilde denize girmek yasaklandı

Kandıra Kaymakamlığı, olumsuz hava ve deniz şartları sebebiyle bugün ilçede mavi bayraklı Kerpe, Kovanağzı, Miço, Kumcağız ve Cebeci plajları dışındaki tüm plaj ve koylarda denize girmenin tehlikeli ve yasak olduğunu aktardı.

Vatandaşlardan yasağa uymaları ve denize girmemeleri istendi.

Sakarya'nın Karadeniz'e kıyı ilçeleri Karasu, Kocaali ve Kaynarca'da da yoğun dalga ve rip akıntısı nedeniyle bugün denize girilmesine müsaade edilmiyor.

Zonguldak'ta ise sadece Kapuz plajında rüzgar nedeniyle denize girişler yasaklandı.

Kaynak: AA

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Kocaeli Zonguldak Sakarya Karadeniz
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