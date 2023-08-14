Niğde'de av tüfeğinden çıkan kurşunlar kardeş katili yaptı!

Niğde'de, ağabeyinin elindeki av tüfeğinin ateş alması sonrası 16 yaşındaki kardeşi vuruldu. Ağır yaralanan R.K., yaşamını yitirdi.

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Niğde'de av tüfeğinden çıkan kurşunlar kardeş katili yaptı!

Niğde'nin Çiftlik ilçesi Bozköy beldesi Yeşilyurt Mahallesi Ağaçal Mevkisinde iddiaya göre, aracın içerisinde A.K.'nin elindeki av tüfeği yanlışlıkla ateş aldı.

Tüfekten çıkan fişeğin isabet ettiği kardeşi R.K. (17) yaralandı. Ağır yaralanan R.K., kaldırıldığı Çiftlik Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Ağabey A.K. gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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