Tuvalet temizleyip ot yoluyor... Timur Cihantimur'un cezaevindeki ilk görüntüsü ortaya çıktı!

İstanbul Kemerburgaz'da 1 Mart akşamı ölümlü kazaya karışıp aynı akşam Mısır'a; oradan da ABD'ye kaçan ehliyetsiz sürücü Timur Cihantimur (17) ile yazar annesi Eylem Tok'un yargılandığı Boston'daki duruşmada yeni detaylara ulaşıldı.

Akşam'da yer alan habere göre; Türkiye'nin anne-oğulun iadesi için sunduğu deliller ve talep görüşüldüğü duruşmada Timur Cihantimur'u babasının tuttuğu ABD'li iki avukat savundu. Avukatlar, Cihantimur’un kaldığı ıslahevindeki kötü şartları gerekçe göstererek tahliye talebinde bulundu.

"YAPMAKTA ZORLANIYOR"

Avukatlar, savunmalarını Cihantimur'un kötü şartları üzerine kurdu. Çocuk tutuklular için rehabilitasyon cezaevinde kalan Timur Cihantimur'a burada ot yolma, yer ve tuvalet temizleme gibi işler yaptırıldığı öne süren avukatlar, "Islah evinde çok kötü şartlar altında kalıyor. Bu çocuğun topluma kazandırılması lazım. Verilen görevleri yapmakta zorlanıyor. Kendisine zarar vermesinden korkuyoruz" ifadesini kullandı. Cihantimur'un tahliye olmaması halinde yerinin değiştirilmesini de talep eden avukatların istekleri hakim tarafından reddedildi. 112 gün önce Porsche marka cipiyle ATV'li gruba çarpan Timur Cihantimur, Oğuz Murat Aci'nin ölümüne; 4 kişinin de yaralanmasına neden olmuştu.

"YÜZÜNDE DARP İZLERİ VARDI"

Boston Federal Mahkemesi'ndeki duruşmaya katılan gazeteci Ercan Öztürk, Timur Cihantimur'un yüzünde darp izleri olduğunu ve panik tavırlar sergilediğini aktardı.

DURUŞMAYA GEÇ GELEN AVUKATI İSTEMEDİ

Eylem Tok'u ABD Adalet Bakanlığı tarafından atanan avukat savundu. İddiaya göre Tok, duruşmaya geç gelen avukatın değiştirilmesini istedi. Turuncu tulum giyindirilen Eylem Tok'un siyah saçını sarıya boyadığı ve makyajlı olduğu görüldü. Yorgun ve bitkin hali dikkat çeken Tok, tercüman aracılığıyla iletişim kurdu.

CEZAEVİNDEKİ FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI

Gazeteci Emrullah Erdinç'in aktardığına göre 16 yaşındaki Timur Cihantimur, Connecticut eyaletinde reşit olmayan çocuk cezaevinde tutuluyor.

Islah evindeki dosyasında yazan bilgilere göre’ Cihantimur 14 Haziran 2024 getirildiği belirtiliyor. Yargılanması devam ettiği için hüküm kısmı boş bırakılmış. Dosyada yaşının 16 olarak belirtilmesinin nedeni 28 Haziran’da 17’sinden gün alacak olması. Yani bir hafta sonra Timur Cihantimur’un doğum günü. Yine dosyadaki bilgiye göre “Federal Suç” ibaresi yer alıyor.