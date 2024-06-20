Kolombiya’da Türkiye varışlı 6 tonun üzerinde kokain ele geçirildi; büyük sevkiyat denemelerinde tek bir tutuklama bile yapılmadı!

Kolombiya Narkotikle Mücadele Birimi'nin verileri, Güney Amerika ülkesinde son 4,5 yılda Türkiye varışlı 6 tonun üzerinde kokain ele geçirildiğini ortaya koydu. Sadece son bir ayda Kolombiya’dan Türkiye yolunda ele geçirilen kokain miktarının yarım tonun üzerinde olduğu öğrenildi.

Amerika'nın Sesi (VOA) Türkçe'den Mustafa Özdemir'in haberine göre, Kolombiya Narkotikle Mücadele Birimi’nden (Diran) doğrudan edinilen veriler, 2020’den bu yana Türkiye’ye gönderilmek istenirken Kolombiya liman ve havaalanlarında ele geçirilen kokain miktarının 6 tonun üzerinde olduğunu gösterdi. Kolombiya’dan doğrudan Türkiye’ye kokain kaçakçılığı vakaları sık olmasa da iki ülkenin narkotik ekiplerinin, son bir ayda Türkiye’ye gönderilmek istenirken ya da Türkiye limanlarında ele geçirdiği kokain miktarı yarım tonun üzerine çıktı.

BÜYÜK SEVKİYAT DENEMELERİNDE TEK BİR TUTUKLAMA YOK

Diran’ın VOA Türkçe’ye gönderdiği verilerde dikkat çeken detaylardan biri de gözaltı ve tutuklama vakalarının yalnızca küçük çapta uyuşturucu sevkiyatlarında yaşanmış olması oldu. Buna göre, son 4,5 yılda Kolombiya’dan Türkiye’ye 41 kaçakçılık vakasında kokain ele geçirildi. Bu olaylarda yakalanan 16 kişinin yalnızca havaalanlarında 20 kilo altındaki miktarlarda kaçakçılık yapanlardan oluşması ve büyük miktardaki sevkiyat denemelerinde tek bir tutuklamanın bile yaşanmamış olması dikkat çekti.

Kolombiya Polisi 2020 yılında, ülkenin batısındaki Buenaventura Limanı’nda tek seferde ele geçirilen 4,9 tonun üzerindeki kokainin de altını çizdi.

Polis raporunda, “05/06/2020 tarihinde, Buenaventura Limanı’nda (…), nihai varış yeri Türkiye olan ticari mallara karıştırılmış ‘granül kauçuk’ şeklinde net ağırlığı toplam 4 bin 928 kilogram kokain ele geçirmeyi başardı” ifadesine yer verildi.