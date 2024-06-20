Gümrüğe takıldı! Televizyonun içinden 340 bin dolar çıktı

Ukraynalı şoförün kullandığı, içerisinde 7 yolcunun bulunduğu minibüsün gümrük kontrolünde ilginç bir olay yaşandı. Minibüstekiler, beyan edecekleri nakit taşımadıklarını söyledi. Bulgar gümrük memurları, yolcu bölmesindeki televizyonun içerisindeki fabrika boşluğunda 340 bin ABD doları saklandığı tespit etti.

Ele geçirilen 340 bin Amerikan dolarına el konulurken, olayla ilgili Haskovo-Bölge Dairesi-Svilengrad Bölge Savcılığı’nın gözetiminde soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA