Aci ailesinden Eylem Tok ve Timur Cihantimur'un ABD'deki duruşması sonrası ilk açıklama

Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan Timur Cihantimur ve annesi Eylem Tok'un ABD'deki duruşması sonrası, acılı aile üyeleri ilk kez konuştu.

Aci ailesinden Eylem Tok ve Timur Cihantimur'un ABD'deki duruşması sonrası ilk açıklama

İstanbul Kemerburgaz'da trafik kazasında Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan Timur Cihantimur ve onu yurt dışına kaçıran annesi Eylem Tok, dün ABD'deki ilk duruşmalarında hakim karşısına çıktı. Hakim, Eylem Tok'un tutukluluk halinin devamına karar verdi. Tarafların detaylı iddia ve savunma için hazırlık yapmaları istendi. Ayrıca, Tok ve oğlu Cihantimur'un duruşması 27 Haziran Perşembe gününe ertelendi.

Oğuz Murat Aci'nin anne ve babası duruşma sonrası ilk kez konuştu. Acılı anne Pervin Aci, Eylem Tok'un oğlunu ABD'de okula verdiğini ve oraya yerleşmeye kalktığını belirterek, 'Çocuk nasıl olsa ABD vatandaşı, Eylem Tok çok uyanık' dedi.

'EYLEM TOK ÇOK UYANIK'

Acılı annesi Pervin Aci, Eylem Tok'un oğlu Timur Cihantimur'u ABD'de okula verdiğini belirterek, 'Çocuğunu okula veriyor, oraya yerleşmeye kalkıyor. Nasıl olsa ben burada 21-22 yaşına kadar idare ederim. O çocuk Boston'da niye okula yazılsın? Çocuk nasıl olsa ABD vatandaşı, Eylem Tok çok uyanık. O çocuk derse girdiği zaman aklı nerede olur? Benim oğlumda olur.' dedi.

Aci ailesinden Eylem Tok ve Timur Cihantimur'un ABD'deki duruşması sonrası ilk açıklama - Resim : 1

'SUÇLU SUÇLUDUR'

Acılı baba Özer Aci, Eylem Tok'un avukatıyla anlaşmazlık yaşadığını ancak ABD'nin sistemine göre avukat değiştirme hakkının olmadığını belirterek 'Avukatını değiştirebilir, fark etmez. Sonuçta suçlu suçludur. Onun vahşice telefonları gasp ettiğini, ambulansı aramadığını, yaralılara yardım etmediğini, bu nedenden dolayı oğlumun öldüğünü herkes ve kamuoyu biliyor. Sonunda biz bunu da Amerikan adaletine de bir şekilde anlatacağız. Onlar da anlayacaktır, nerede hata yaptığı, neden yargılandığı ortaya çıkacaktır. Daha sonra büyük ihtimalle iade edileceklerdir diye düşünüyorum' dedi.

'PES ETMEYECEĞİM'

Baba Aci, 'Çalıştım, boş zaman geldi ağladım, çaba gösterdim. Ne yapabileceğimi tek tek eşimle müşavere ettik. 'Kimi arayabiliriz, ne söyleyebiliriz, telefonu açar mı, açmaz mı, cevap verir mi, vermez mi?' Ama isteyince oluyor. Biz amacımıza bir nebze de olsa ulaştık. Bu saatten sonra bir kısım orda yargılanırlar, bir kısım buraya gelir yargılanırlar, bu bir başlangıç, birinci aşama. Takipçisi olacağız, ben pes etmeyeceğim, vazgeçmeyeceğim' ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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