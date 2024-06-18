Ölüme neden olan kazayla ilgili davada yeni gelişme: Eylem Tok ve Timur Cihantimur'un duruşması ertelendi

İstanbul Eyüpsultan’da lüks aracıyla Oğuz Murat Aci'nin ölümüne ve çok sayıda kişinin yaralanmasına neden olan kaza sonrası ABD'ye kaçan Timur Cihantimur'un annesi Eylem Tok'un duruşması hakkında erteleme kararı verildi.

Hakim Donald Cabell, Boston John Joseph Moakley Adliyesi'nde görülen duruşmada, kaza sonrası oğlu Timur Cihantimur'u ABD'ye kaçıran anne Tok'un duruşmasına 27 Haziran Perşembe günü devam edileceğini söyledi.

TUTUKLULUĞUNUN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Cabell, Türkiye'nin şikayeti üzerine oğluyla birlikte tutuklanan Tok'un, bir sonraki duruşmaya kadar "tutukluluğunun devamına" karar verdi.

Söz konusu kazada, "kasıtsız adam öldürme ve yaralama" suçlamasıyla tutuklu bulunan 17 yaşındaki Cihantimur'un ise ilerleyen saatlerde ayrıca hakim karşısına çıkması bekleniyor.

Mahkeme önünde toplanan bir grup Türk vatandaşı ise kazada hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci’nin ailesine destek vermek amacıyla "Justice for Murat" (Murat için adalet) yazılı dövizler açtı.

ABD mahkemesinin tutuklama kararında Cihantimur için "kasıtsız adam öldürme ve yaralama", annesi Tok'un da "suçluyu koruma" suçlamalarıyla Türkiye'ye iadesinin istendiği kaydedilmişti.

TİMÜR CİHANTİMUR'UN DURUŞMASI ERTELENDİ

Annesi Tok ile birlikte kaçan 17 yaşındaki Timur Cihantimur ise bugün Türkiye saatiyle saat 21.00'da hakim karşısına çıktı.

ABD mahkemesi, İstanbul'daki ölümlü trafik kazasının şüphelisi Timur Cihantimur'un duruşmasını erteledi

OLAY

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde, 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü Timur Cihantimur, 1 Mart gecesi Kemerburgaz yolunda arızalanan ATV motorunu emniyet şeridinde durarak kontrol eden gruba cipiyle çarpmış, çarpma sonucu evli bir çocuk babası 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci hayatını kaybetmiş, 4 kişi de yaralanmıştı.