Çanakkale'deki yangın kontrol altına alındı: 575 hektar alan zarar gördü

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde dün öğleden sonra başlayan ve ormanlık alana sirayet eden yangın kontrol altına alındı.

Yangınla mücadeleye 9 uçak, 6 helikopter, 94 arazöz ve iş makinesi ile yaklaşık 540 personel katıldı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangından etkilenen alanın 575 hektar olduğunu, bunun 340 hektarının ormanlık alan, geri kalanının ise orman dışı kırsal alan olduğunu açıkladı.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

İki saati aşkın süredir çok yoğun ve şiddetli rüzgar sebebiyle bazı yerlerde yangının yeniden aktif hale gelmesinin mümkün olup olmadığını değerlendirdiklerini belirten Yumaklı, "İki kez alanın tamamının üzerinden geçtik ve an itibarıyla söyleyebilirim ki Çanakkale Eceabat yangını kontrol altına alınmıştır." dedi.

Yangının etkilediği alanla ilgili bilgi veren Yumaklı, şöyle devam etti:

"An itibarıyla uçaklarımız, helikopterlerimiz, insansız hava araçlarımız, arazözlerimiz, iş makinelerimiz de dahil olmak üzere, AFAD, Valilik, diğer kamu kurumları hatta özel sektördeki bazı kurumların da katılımlarıyla yaklaşık 300 araç sayısına ulaştık ve 1000'e yakın arkadaşımız da dünden itibaren bu yangınla mücadeleyi gerçekleştirmiş oldu. Yangından etkilenen alan 575 hektar. Yanan alandan bahsetmiyorum, yangından etkilenen alandan bahsediyorum. Arkadaşlarımız, bütün her şey bittikten sonra ne kadar alanın hasar gördüğünü ayrıca yayınlayacaklar, her zaman olduğu gibi. Yaklaşık 340 hektar alan ormanlık, geri kalanı da orman dışı kırsal alan."

Kaynak: AA