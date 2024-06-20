Bakan Yerlikaya açıkladı! Bayram tatilinin acı bilançosu: 36 ölü, 6 bin 550 yaralı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı tatilinin 5 günlük acı bilançosunu açıkladı. Trafik kazaları sonucunda 36 kişi hayatını kaybetti. 6 bin 550 kişi ise yaralandı.

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Bakan Yerlikaya açıkladı! Bayram tatilinin acı bilançosu: 36 ölü, 6 bin 550 yaralı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, bayram tatilinin 5. günü yani dün 24 saatlik sürede, 696 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 10 kişi hayatını kaybederken, 1205 kişi yaralandı.

Ekiplerce denetlenen 425 bin 63 araçtan 23 bin 219'una hız ve radar işlemi, 35 bin 990'una ise diğer işlemler yapıldı.

Bayram tatilinin ilk 5 gününde meydana gelen trafik kazalarında ise 36 kişi hayatını kaybetti, 6 bin 550 kişi yaralandı.

Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Bakan Yerlikaya, "Lütfen aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Trafik kurallarına uyalım. Yolun sonu bayram olsun." uyarısında bulundu.

Bayram tatilinin ilk 4 gününde acı bilanço! Bakan Yerlikaya paylaştı: 26 can kaybı, 5 bin 345 yaralıBayram tatilinin ilk 4 gününde acı bilanço! Bakan Yerlikaya paylaştı: 26 can kaybı, 5 bin 345 yaralıGüncel

Yerlikaya, ayrıca polis ve jandarma ekiplerinin karadan ve havadan yaptığı trafik denetleme faaliyetlerine ilişkin görüntüleri de paylaştı.

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