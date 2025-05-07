Tutuklu İlker Canikligil Hakkında Flaş Gelişme

Yönetmen İlker Canikligil, sosyal medya paylaşımı nedeniyle "suç işlemeye alenen tahrik etme" ve "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlamalarıyla tutuklu yargılanıyordu. Canikligil yurt dışı çıkış yasağı ve imza yükümlülüğü şartıyla tahliye edildi.

'YAYINLARIMIN HİÇBİRİNDE BÖYLE BİR ÇAĞRI YAPMADIM'

31. Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün duruşması görülen Canikligil, SEGBİS sistemiyle bağlandı. Büyük bir algı operasyonu ve provokasyonla gözaltına alındığını belirten Canikligil savunmasında özetle şunları söyledi:

"İddianamede büyük eksiklikler vardır. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Ben kimseyi yok etmekten bahsetmedim, bir düşünceyi yok etmekten bahsettim. Orada bahsetmek istediğim insanları yok etmek değil 'Siyasal İslam düşüncesini yok etmek' demekti. Dinin politika ile karıştırılmamasını söylemek istemiştim. 10 yıldır YouTube üzerinden yayınlar yapıyorum, hiçbirinde böyle bir çağrı yapmadım. Olayın yaşandığı günden bir gün önce takside yaşadığım bir olayı anlatırken şaka anlamında söyledim bahse konu cümleleri. Bu cümleleri tamamen ironi ve mizah amaçlı söyledim, başka bir niyetim yoktu. Bir katliam çağrısı da asla söz konusu değildir. Ben değil, benim hakkımda yapılan haberler halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçunu işlemektedir. Sözlerimin çarpıtılarak bu hale gelmesine hem üzgün hem öfkeliyim. Suçlamaları kabul etmiyorum, tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum."

TAHLİYE KARARI VERİLDİ

Savunmaların tamamlanmasının ardından mahkeme, İlker Canikligil'in yurt dışı çıkış yasağı ve imza yükümlülüğü ile tahliyesine karar verdi. Esas hakkında mütaalasını hazırlayabilmesi için savcıya da süre veren mahkeme duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

NE OLMUŞTU?

İlker Canikligil, Flu TV'nin sahibi ve yönetmen, 25 Mart 2025'te sosyal medya paylaşımları ve YouTube'da yayınladığı bir videoda kullandığı ifadeler nedeniyle gözaltına alınmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Canikligil'in bir taksi şoförüyle ilgili anlattığı anıda "alt sınıf" tabirini kullanarak ve Star Wars filmindeki "Order 66" (toplu katliam) sahnesine atıfta bulunarak "suç işlemeye alenen tahrik" ve "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçlamalarıyla soruşturma başlattı. Ayrıca, X hesabında "Siyasal İslam yok sayılmalı ve peyderpey yok edilmeli" şeklinde bir paylaşım yaptığı belirtilmişti.

26 Mart 2025'te mahkemeye sevk edilen Canikligil, bu suçlamalarla tutuklandı ve Silivri Cezaevi'ne (Marmara Cezaevi) gönderilmişti. Tutukluluğunun ardından X hesabından "Silivri soğuk değil, kesin bilgi, yayalım" şeklinde bir paylaşım yapmıştı.

Kaynak: ANKA