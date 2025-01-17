Tutuklanan Rıza Akpolat'tan İlk Açıklama: 'Bu Kumpas Davası Bir İtibar Suikastıdır'

Beşiktaş Belediyesi'ne yapılan şafak operasyonu kapsamında pazartesi gözaltına alınan ve bu akşam saatlerinde savcılıkta ifadesi alınan Beşiktaş belediye Başkanı Rıza Akpolat hakkında hakimlikçe tutuklama kararı verildi.

'BU KUMPAS DAVASI...'

Tutuklama kararının ardından Rıza Akpolat'ın sosyal medya hesabından paylaşım yapıldı. Söz konusu paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Bu kumpas davası bir itibar suikastidir. Halka hizmet kavgamız bitmedi, bitmeyecek. Hak, hukuk ve adalet için mücadele eden milyonların öfkesi, sizin karanlık düzeninizi yerle bir edecek!"

Bu kumpas davası bir itibar suikastidir. Halka hizmet kavgamız bitmedi, bitmeyecek.



Hak, hukuk ve adalet için mücadele eden milyonların öfkesi, sizin karanlık düzeninizi yerle bir edecek! — Rıza Akpolat (@RizaAkpolat) January 16, 2025

Kaynak: Haber Merkezi