Türkiye'yi Sarsacak Sağlık Vurgunu: Yoğun Bakımda Hasta Yok, Cihazlar Açık!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul'daki yenidoğan çetesi skandalının ardından bu kez Elazığ'da dev bir sağlık vurgunu ortaya çıktı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri teknik ve fiziki takibin ardından Medikal Hospital, Eyşan Özgü Bakım Merkezi ve Dünya Diyaliz Merkezi'ni mercek altına aldı. Yapılan incelemelerde bu kuruluşların mevzuata tamamen aykırı işlemlerle kamu zararına sebebiyet verdiği ve haksız kazanç sağladığı netleşti.

DOKTOR VE HEMŞİRELER GÖZALTINDA

Jandarma ekiplerinin düğmeye basmasıyla aralarında doktorlar, hemşireler, hastane yöneticileri ve bazı kamu personelinin de bulunduğu 23 şüpheli eş zamanlı baskınlarla gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda kamuyu dolandırmak için kullanılan binlerce evraka el konuldu.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, Elazığ Medikal Hospital ve Özel Doğu Anadolu Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Ali Ş.'yi de dün akşam saatlerinde firar etmeye çalışırken Kırıkkale'de yakalayarak gözaltına aldı.

DEHŞET GÖRÜNTÜLER SIZDI

Operasyonun ardından, Medikal Hospital’ın yoğun bakım ünitesinde çalışan bir personelin cep telefonuyla gizlice kaydettiği delil niteliğindeki görüntüler infial yarattı.

Görüntülerde, Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) yüksek ödenek alabilmek için yoğun bakım yataklarının bomboş bırakıldığı, ancak yatak başındaki tüm hayati cihazların içeride ağır hasta varmış algısı yaratılarak açık tutulduğu gözler önüne serildi.

'BURADA HASTA BİLE YOK'

Hastanede dönen kirli çarkı kayda alan personelin çekim esnasındaki ses kayıtları ise skandalın boyutunu ortaya koydu. Personelin kayıtta şu ifadeleri kullandığı duyuldu:

"Bunlar bir yolunu bulur. Kaç kişi geldi çıktı, kaç kişi parasını aldı. Benim içeride 3 aylık param var. Ağlamayana mama yok... (Boş yatakları ve cihazları göstererek) Bak bu da makineye bağlı falan değil. Bu da bağlı değil. Hepsini mi dolu göstermişler? Burada hasta bile yok!"

Kayıtlarda ayrıca yönetimin personele usulsüzlüklerin yapıldığı diğer sağlık merkezlerine gitmesi için ağır mobbing uyguladığı ve istifaya zorladığı da net bir şekilde işitildi.

Kaynak: İHA