Eminönü'nde Skuter Faciası! İETT Otobüsünün Altına Girdi, Durumu Kritik

İstanbul’un en yoğun bölgelerinden biri olan Fatih Eminönü'nde bugün öğle saatlerinde feci bir kaza yaşandı. Ragıp Gümüşpala Caddesi üzerinde yaşanan olayda, skuter kullanan bir sürücü seyir halindeki toplu taşıma aracının altında kalarak ağır yaralandı.

DİREKSİYON HAKİMIYETİNİ KAYBEDİP ALTINA GİRDİ

Kaza, saat 13.30 sıralarında Kantarcılar otobüs durağı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, durak alanına doğru yanaşmakta olan bir İETT otobüsünün hemen arkasında seyir halinde olan skuter sürücüsü, henüz belirlenmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan skuterle birlikte yere düşen sürücü, hareket halindeki otobüsün altına girerek feci şekilde ezilme tehlikesi atlattı.

'10 METRE SÜRÜKLENDİ, BİLİNCİ KAPALIYDI'

Çevredeki esnaf ve vatandaşlar büyük bir gürültüyle yola fırlayarak yaralı gencin yardımına koştu. Kazayı görerek sürücüye ilk müdahaleyi yapan Bünyamin Çakmak, dehşet anlarını şu sözlerle anlattı:

"İçerideydim, sese doğru dışarı çıktığımda arkadaş yerde yatıyordu. Halk otobüsüyle birlikte yaklaşık 10 metre sürüklendiler. Hemen müdahale edip sırtüstü yatırdık. Şoku atlatsın diye başına soğuk su döktük ama yutkunamaz diye su içirmedik. Yerde yatarken bilinci kapalı gibiydi, tam yerinde olmadığı için sürekli istemsizce ayağa kalkmaya çalışıyordu. İlk yardımın ardından hemen ambulansı aradık."

DURUMU KRİTİK

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık personelinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından, ismi henüz öğrenilemeyen skuter sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan yaralının hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

Polis ekipleri, kazanın yaşandığı caddeyi abluka altına alarak İETT otobüs şoförünün ifadesine başvurdu ve çevredeki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarını incelemek üzere geniş çaplı tahkikat başlattı.

Kaynak: İHA