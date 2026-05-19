İstanbul'da AVM Yangını
İstanbul Pendik'te bulunan Neomarin AVM'nin çatısında yangın çıktı. AVM içerisinde bulunanlar tahliye edilirken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Kaynarca Mahallesi Tersane Kavşağı'ndaki bir alışveriş merkezinin çatı katında yer alan güneş panellerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
VATANDAŞLAR TAHLİYE EDİLDİ, YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
Polis ekipleri alışveriş merkezinin önünde önlem alırken, içeride bulunan çalışan ve vatandaşlar tahliye edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.
Kaynak: AA
