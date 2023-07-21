Sınırda 2 milyon değerinde gelinlik ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Türkiye’ye giriş yapmak üzere Kapıkule Gümrük Kapısı’na gelen yabancı uyruklu şahısların bulunduğu bir minibüse düzenlenen operasyonda kaçak olduğu belirlenen piyasa değeri 2 milyon TL olan çok sayıda gelinlik ele geçirildi.

Sınırda 2 milyon değerinde gelinlik ele geçirildi

Türkiye’ye giriş yapmak üzere Kapıkule Sınır Kapısı’na gelen yabancı uyruklu şahısların bulunduğu minibüs şüpheli görülerek x-ray taramasına sevk edildi. Şahısların tarama öncesinde şüphe uyandıracak şekilde araçtan çok sayıda siyah poşet indirmeye çalıştığı fark eden ekipler hemen harekete geçti.

Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından şüphelilere müdahalede bulunarak detaylı arama başlatıldı. Yapılan kontrolde siyah poşetlerin içinden çok sayıda gelinlik çıktı. Siyah poşetlerin içerisine saklanmış 73 adet gelinliğe el konuldu. Gelinliklerin piyasa değerinin 2 milyon 240 bin Türk lirası değerinde olduğu anlaşıldı.

Olayla ilgili olarak Edirne Cumhuriyet Başsavcılığında soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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