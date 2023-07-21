Antalya’da 84 düzensiz göçmen yakalandı

Antalya'da, Kaş Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda; Antalya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Göçmen Şube Müdürlüğü, Kaş İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kaş Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri tarafından göçmen kaçaklığına yönelik yapılan operasyonda 84 düzensiz göçmen yakalandı.

Kaş ilçesi İnönü koyunda düzensiz göçmenlerin tekneye bindiğinin tespit edilmesi üzerine yapılan operasyonda 4 organizatör, teknede yapılan kontrollerde toplam 84 düzensiz göçmen ile tekne kaptanı ve mürettebatı olan 3 şüpheli şahıs yakalandı. Olayda yakalanan tekneye el konulurken, göçmen kaçakçılığı suçunu işlediği tespit edilen toplam 7 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA