Marmaray’da intihar girişimi

Marmaray Yenikapı istasyonunda intihar girişimi yaşandı. Olay nedeniyle seferler tek hattan gecikmeli olarak yapılıyor.

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Marmaray’da intihar girişimi

Marmaray'da son dönemde sıklık gösteren intihar girişimlerine bir yenisi daha eklendi. Marmaray’ın sosyal medya hesabından yapılan duyuruya göre saat 11.20’de meydana gelen intihar girişimi nedeniyle seferler tek hattan gecikmeli olarak yapılıyor.

Marmaray'ın sosyal medya hesabından olaya ilişkin açıklamada, "Saat 11.20'de Marmaray Yenikapı istasyonunda yaşanan üzücü bir intihar girişimi nedeniyle Marmaray seferleri tek hattan gecikmeli olarak yapılmaktadır" denildi. 

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