Türkiye’nin İlk Yangın Söndürme Uçağı Pilotuydu… Suat Al Hayatını Kaybetti

Türkiye’nin ilk yangın söndürme uçağı pilotu Suat Al hayatını kaybetti. Al, İzmir'de geçirdiği motosiklet kazasının ardından Dokuz Eylül Üniversitesi'nde tedavi görüyordu.

Son Güncelleme:
Türkiye’nin İlk Yangın Söndürme Uçağı Pilotuydu… Suat Al Hayatını Kaybetti
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İzmir'de motosiklet kazası geçiren ve hastanede tedavi altına alınan Türkiye’nin ilk yangın söndürme uçağı pilotu Suat Al, bu sabah saat 03:00 sıralarında hayatını kaybetti.

O SÖZLERİ DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Suat Al, geçmişte verdiği röportajlarda yangın söndürme çalışmalarında kullanılan kiralık yabancı uçak ve yabancı pilot uygulamasını eleştirmiş, bu işin yerli imkânlarla yapılması gerektiğini vurgulamıştı.

"Kiralık Rus uçakla, Rus pilotla bu iş olmaz" sözleriyle dikkat çekmişti.

Türkiye’nin İlk Yangın Söndürme Uçağı Pilotuydu… Suat Al Hayatını Kaybetti - Resim : 1

SUAT AL KİMDİR?

Suat Al, Türkiye’nin ilk yangın söndürme uçağı pilotudur. Havacılığa 18 yaşında Türk Hava Kurumu’nda paraşüt eğitimi alarak başlamış, ardından pilotluk eğitimi alarak kariyerine devam etmiştir. Uzun yıllar boyunca orman yangınlarıyla mücadele eden Al, 600’den fazla yangına havadan müdahale etmiş ve 39 farklı uçak tipiyle uçmuştur.

Kariyeri boyunca yangın söndürme uçaklarının önemini ve yerli pilotların görev almasının gerekliliğini savunmuştur. Al, erken müdahalenin yangınla mücadelede en hayati unsur olduğunu savunan isimlerden biriydi.

İstanbul'da Yürek Yakan Görüntüler: Kasalarca Domatesi Çöpe Attılar, Yaşlı Kadın Oradan Topladıİstanbul'da Yürek Yakan Görüntüler: Kasalarca Domatesi Çöpe Attılar, Yaşlı Kadın Oradan TopladıGüncel
Emniyet Genel Müdürlüğü'nden Atatürk'e Ambargo! Sosyal Medya Bunu Konuşuyor, Tepkiler Çığ GibiEmniyet Genel Müdürlüğü'nden Atatürk'e Ambargo! Sosyal Medya Bunu Konuşuyor, Tepkiler Çığ GibiGüncel

Etiketler
Pilot
Son Güncelleme:
İstanbul'da Yürek Yakan Görüntüler: Kasalarca Domatesi Çöpe Attılar, Yaşlı Kadın Oradan Topladı İstanbul'da Yürek Yakan Görüntüler: Kasalarca Domatesi Çöpe Attılar, Yaşlı Kadın Oradan Topladı
Fenerbahçe 16 Yıllık Hasreti Bitirmek İçin Lizbon’da! Ali Koç'tan Olay Karar… 16 Yıllık Hasreti Bitirmek İçin Lizbon’dalar
Yeni Salgın Patlak Verdi! O İlimiz Karantinaya Alındı, Giriş-Çıkışlar Kapatıldı O İlimiz Karantinaya Alındı
Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz Düğümü Çözülüyor! Dursun Özbek’ten Flaş Talep: Acilen Onu Bırak! Dursun Özbek'ten Olay Talep: Onu Bırak!
ÇOK OKUNANLAR
Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz Düğümü Çözülüyor! Dursun Özbek’ten Flaş Talep: Acilen Onu Bırak! Dursun Özbek'ten Olay Talep: Onu Bırak!
Daha Yeni Evlenme Teklifi Almıştı: İrem Derici’den Kahreden Haber! Apar Topar Hastaneye Kaldırıldı Apar Topar Hastaneye Kaldırıldı
Mesut Süre Hakkında Taciz İddiaları Peş Peşe Geldi! Komedi Maskesi Düştü! 'İlişki Testi' Biletini Kesti Mesut Süre Hakkında Taciz İddiaları Peş Peşe Geldi! 'İlişki Testi' Biletini Kesti
Mehmet Ali Erbil 40 Yaş Küçük Sevgilisiyle Evleniyor! Nikah Tarihi Ortaya Çıktı! İşte İmzalanan Evlilik Sözleşmesinin Detayları… 40 Yaş Küçük Sevgilisiyle Evleniyor! İşte Nikah Tarihi
Memur ve Emekliler İçin Yeni Zam Belli Oldu Memur ve Emekliler İçin Yeni Zam Belli Oldu