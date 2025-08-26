Türkiye’nin İlk Yangın Söndürme Uçağı Pilotuydu… Suat Al Hayatını Kaybetti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İzmir'de motosiklet kazası geçiren ve hastanede tedavi altına alınan Türkiye’nin ilk yangın söndürme uçağı pilotu Suat Al, bu sabah saat 03:00 sıralarında hayatını kaybetti.

O SÖZLERİ DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Suat Al, geçmişte verdiği röportajlarda yangın söndürme çalışmalarında kullanılan kiralık yabancı uçak ve yabancı pilot uygulamasını eleştirmiş, bu işin yerli imkânlarla yapılması gerektiğini vurgulamıştı.

"Kiralık Rus uçakla, Rus pilotla bu iş olmaz" sözleriyle dikkat çekmişti.

SUAT AL KİMDİR?

Suat Al, Türkiye’nin ilk yangın söndürme uçağı pilotudur. Havacılığa 18 yaşında Türk Hava Kurumu’nda paraşüt eğitimi alarak başlamış, ardından pilotluk eğitimi alarak kariyerine devam etmiştir. Uzun yıllar boyunca orman yangınlarıyla mücadele eden Al, 600’den fazla yangına havadan müdahale etmiş ve 39 farklı uçak tipiyle uçmuştur.

Kariyeri boyunca yangın söndürme uçaklarının önemini ve yerli pilotların görev almasının gerekliliğini savunmuştur. Al, erken müdahalenin yangınla mücadelede en hayati unsur olduğunu savunan isimlerden biriydi.