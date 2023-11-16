Türkiyeli Yahudiler tedirgin: Filistin eyleminde antisemit içerikli afişler

Türkiye'de bir Filistin eyleminde görüldüğü iddia edilen antisemit içerikli bildiriler Türkiyeli Yahudileri tedirgin etti.

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Türkiyeli Yahudiler tedirgin: Filistin eyleminde antisemit içerikli afişler

Türkiye’de yapılan bir Filistin yürüyüşünde Türkiyeli Yahudileri hedef alan antisemit içerikli bildiriler dağıtıldığı iddia edildi.

Reddit isimli sosyal medya platformunda bwuqe isimli kullanıcı, ‘Filistin yürüyüşü esnasında şunlardan dört tane yırttım. Bilemiyorum.’ Notluyla bir görsel paylaştı.

A4’e basılmış bildirilerde ‘YAHUDİLERE ÖLÜM
TÜRKİYEDE YAŞIYAN
YAHUDİLERE YÖNELİK
YENİ BİR AV
YAHUDİ AVI BAŞLASIN
YAHUDİ KANI BİZE HELAL
HERŞEY FİLİSTİN İÇİN

SULTAN II. ABDULHAMİDHAN’ yazdığı görüldü.

Afişin hangi mitingde asıldığı veya dağıtıldığı veya kim tarafından hazırlandığı bilinmezken, afişte yapılan imla hataları ve anlam eksikliği sebebiyle yazının çevrimiçi bir tercüme sitesi aracılığıyla Türkçeleştirilen bir metin olduğu da sosyal medyada iddia edildi.

TÜRKİYELİ YAHUDİLER TEDİRGİN

Avlaremoz’da yer alan habere göre, 15 Kasım 2003 Neve Şalom ve Şişli Bet İsrael Sinagog saldırılarının yirminci yıldönümünde Türkiyeli Yahudiler o günkü korkularını yaşadıklarını dile getiriyorlar.

Geçtiğimiz hafta Edirnekapı surlarına Türkiye İslami Direniş adlı grup tarafından ‘Kassam Onurumuzdur’ sloganıyla beraber Kassam Tugayları sözcüsü Ebu Ubeyde’nin dev fotoğrafını asılmış, daha sonra İBB tarafından indirilmişti.

Etiketler
Filistin
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