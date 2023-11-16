Hrant Dink'in arkadaşlarından açıklama: Katilleri koruyan cinayete ortaktır

Hrant Dink’in arkadaşları, katil zanlısı Ogün Samast’ın tahliye edilmesinin ardından karara tepki gösterdikleri bir açıklama yayınladı. Açıklamada, "Peşini bırakmayacağız, unutmayacağız, 'katilleri koruyan cinayete ortaktır' demeye devam edeceğiz. Biz bitti demeden bu dava bitmez" ifadelerine yer verildi.

Dink’in arkadaşlarının sosyal medyadan yayınladığı açıklamada şu ifadeler kaydedildi:

"Biliyorduk, dile getiriyorduk ama bu son gelişmeyle tescillendi: Adalet yok! Vicdan yok! Hakkaniyet yok!

Gözümüzün içine baka baka 'öldür' diyenleri, bir bebekten katil yaratan bu karanlığı güçlendiriyorlar!

Peşini bırakmayacağız, unutmayacağız, 'katilleri koruyan cinayete ortaktır' demeye devam edeceğiz. Biz bitti demeden bu dava bitmez."

Kaynak: Gerçek Gündem