Türkiye'den Lübnan'a Yardım Eli: 15,6 Tonluk Tıbbi Yardım Gönderildi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Lübnan’daki sağlık hizmetlerine destek olmak amacıyla 15,6 tonluk tıbbi yardım ve ilaç malzemelerinin Mersin’den yola çıktığını bildirdi.

Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden "Türk beklenendir, Türk yolu gözlenendir" notuyla yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı: "Lübnan’da yaşanan insani krize karşı kardeş Lübnan halkının yanındayız. Bölgedeki sağlık hizmetlerine destek olmak amacıyla hazırladığımız 15,6 tonluk tıbbi yardım ve ilaç malzemeleri Mersin’den yola çıktı. Türkiye, nerede bir mazlum ve ihtiyaç sahibi varsa elini uzatmaya, dost ve kardeş halkların yanında durmaya kararlılıkla devam edecektir."

"Türk beklenendir, Türk yolu gözlenendir.🇹🇷"



Lübnan’da yaşanan insani krize karşı kardeş Lübnan halkının yanındayız. Bölgedeki sağlık hizmetlerine destek olmak amacıyla hazırladığımız 15,6 tonluk tıbbi yardım ve ilaç malzemeleri Mersin’den yola çıktı.



Türkiye, nerede bir mazlum… pic.twitter.com/Kh5y2XkfCT — Prof. Dr. Kemal Memişoğlu (@drmemisoglu) August 15, 2026

Kaynak: Haber Merkezi