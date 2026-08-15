Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Suriye Planı ve Kürtler Mesajı: 'Barıştan Paylarını Alacaklar'

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Al Jazeera'ya verdiği röportajda dünyada ve Orta Doğu'da yaşanınan gelişmeler ile Mekke Anlaşması hakkında önemli mesajlar verdi. Türkiye'nin Suriye'nin istikrarını desteklemeyi sürdüreceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, önümüzdeki dönemde Suriye'ye bir ziyaret gerçekleştirmeyi planladığını söyledi. Erdoğan, Türkiye'nin Suriye'nin istikrarını desteklemeyi sürdüreceğini ve bölgedeki Kürtlerle bağlarını güçlendireceğini ifade etti.

'SURİYE KÜRTLERİ BARIŞ VE İSTİKRARDAN PAYINI ALACAK'

Ayrıca Terörsüz Türkiye sürecini hatırlatarak Suriye'ye ve bölgeye atıfta bulunan Erdoğan, "Kürtlerle ilişkilerimizi güçlendirmeye devam edeceğiz ve bölgedeki çeşitli ülkelerde haklarını koruyacağız. Suriye Kürtleri barış ve istikrardan paylarını alacak" dedi.

MEKKE ANLAŞMASI

Mekke Anlaşması hakkında değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, "Mekke Anlaşması dünyaya önemli bir mesaj gönderdi. Mekke Anlaşması, imzalayan ülkelerin şunları yapacağını öngörüyor. Eğer içlerinden biri dış saldırıya maruz kalırsa, birleşik adımlar atılacaktır. Anlaşma, diğer ülkelerin gelecekte katılımına olanak tanıyor ve Mısır'ın katılımı önemli" ifadelerini kullandı.

'TRUMP'IN SÖZÜNÜ YERİNE GETİRMESİNİ BEKLİYORUZ'

Türkiye'de gerçekleştirilen NATO Zirvesi'nde gündeme gelen ABD'den F-35 alımına ilişkin soruya da yanıt veren Erdoğan, şöyle konuştu: "Trump'tan F-35 savaş uçakları konusunda bir söz aldık ve bunu yerine getirmesini bekliyoruz."

GAZZE MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında Türkiye'nin Gazze'yi yalnız bırakamayacağını ve Gazze'ye destek olmak için gereken her şeyi yapacağını ifade etti. Hamas'ın üzerine düşen taahhütleri samimi şekilde yerine getirdiğini belirten Erdoğan, İsrail'in ise savaşı sürdürdüğünü söyledi.

'AVRUPA, TÜRKİYE'Yİ AB'YE KABUL ETMEYE İSTEKLİ DEĞİL'

Son olarak AB ile ilişkilere ve üyelik sürecine dair konuşan Erdoğan, "Avrupa, Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne kabul etmeye istekli görünmüyor. Avrupa Birliği'ne katılmak önceliğimiz değil ve Türkiye'nin katılmaması Avrupa'nın kaybı" sözlerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi