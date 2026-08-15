Arnavutköy Sahilinde İHA Paniği: Ekipler Alarma Geçti

Arnavutköy’de Yeniköy Sahili’nde yürüyüş yapan vatandaşlar, kumsalda İHA olduğu değerlendirilen bir cisim buldu. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

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Arnavutköy Sahilinde İHA Paniği: Ekipler Alarma Geçti
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Olay, Yeniköy Sahili'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar, kıyıya vurmuş halde bir cisim fark etti. İnsansız hava aracı olduğu değerlendirilen cismi görenlerin ihbarı üzerine adrese jandarma ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.

Ekipler, güvenlik önlemleri alarak cisim üzerinde ilk incelemelerini gerçekleştirdi. Yapılan ilk değerlendirmelerin ardından cisim, ekiplerce bulunduğu noktadan kaldırıldı. Menşei ve niteliğinin kesin olarak belirlenmesi amacıyla teknik incelemelerin yapılacağı Sahil Güvenlik Komutanlığı’na götürüldü.

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İnsansız Hava Aracı Arnavutköy
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