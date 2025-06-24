Türkiye'den İsrail ile İran'a Ateşkes Çağrısı

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Dışişleri Bakanlığı, İsrail ile İran arasında varılan ateşkese ilişkin yazılı açıklamada bulundu. "İsrail ile İran arasında ateşkes sağlanması konusunda mutabakata varıldığına dair haberleri memnuniyetle karşılıyoruz." denilen açıklamada, ateşkesin "ihlal edildiğine" yönelik açıklamaların yakından takip edildiği belirtildi

Açıklamada, "Tarafları önümüzdeki kritik zaman diliminde ateşkese tam anlamıyla riayet etmeye davet ediyoruz." denildi. Öte yandan Orta Doğu'nun barış ve istikrara "her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğu" dönemde kapsamlı ve kalıcı bir çözüme dönük adımların kararlılıkla atılması gerektiği mesajı verildi.

Bu çerçevede, diyalog ve diplomasi kanallarının açık tutulmasının hayati önem taşıdığına inanıldığı belirtilen açıklamada, yaşanan sürecin, Orta Doğu'daki pek çok sorunun temelinde yer alan Filistin meselesinin bir an evvel çözülmesi gerektiğini de bir kez daha gösterdiği ifade edildi.

Açıklamada, Türkiye'nin, bölgede barışın sağlanması yönündeki her türlü çabayı desteklemeye ve yapıcı katkı sağlamaya hazır olduğu aktarıldı.

Kaynak: AA