Türkiye'deki Yahudi gazetesi Rezan Epözdemir'e manşetten tepki gösterdi

3 Mart 2009 tarihinde Cem Garipoğlu isimli cani erkek tarafından hunharca katledilen Münevver Karabulut, Türkiye'de kadın cinayeti denince akla gelen sembol isimlerden biri oldu. Katil Garipoğlu, cinayetten tam 197 gün sonra teslim oldu. Cezasını çektiği Silivri Cezaevi'nde 10 Ekim 2014 tarihinde kendisini asarak intihar etti. Garipoğlu'nun intiharı toplum nezdinde inandırıcı bulunmazken, mezarının açılması için yapılan başvurular da reddedildi.

Münevver Karabulut cinayeti bir kez daha Türkiye'nin gündemine geçtiğimiz haftalarda geldi. Oyuncu Nilperi Şahinkaya'nın Cem Garipoğlu'nun kız kardeşi Sakine Garipoğlu ile gittiği bir mekanda çekildiği fotoğrafı paylaşması kamuoyunun tepkisini çekti.

Cinayetin yeniden gündeme gelmesiyle ailenin avukatı Rezan Epözdemir de yeni açıklamalar yaptı. Son olarak bir televizyon programına katılan Epözdemir şunları söyledi:

"Dört senaryo var. Birisi şu: olayın oluş şekline bakın. 29 bıçak kesisi, 5'i münferiden öldürücü. Ölmeden önce testere kullanılmış, boyunda V'ler, bilekte çizikler. Siz Bahçeşehir'de öldürüyorsuz korsan taksiyle tam 40 kilometre gidip babannenizin evinin önündeki çöp konteynerine maktuleyi bırakıyorsunuz? Niye babanne? Kime neyi ispat ediyorsunuz?

Yargılama esnasında bir tartışma oldu: mayasız ayini. Cezayir asıllı bir aile, Yahudi kökenli. Osmanlı İmparatorluğu döneminde de birçok Yahudi kökenli ailenin infaz edilmesinin müsebbibi buymuş: Mayasız Ayini. Nedir bu? 18 yaşına gelmiş bir erkek; bakire genç bir kızı katledip rüştünü ispat edecek. Böyle bir ayin türü var. Mahkeme tutanaklarına da girdi. Bunun üzerinde duruldu. Bakire bir kız, Bahçeşehir'de öldürülüyor, babaannenin evine getiriliyor. Acaba bu mu?"

ŞALOM GAZETESİNDEN TEPKİ

Türk vatandaşı olan Yahudilerin çıkardığı Şalom gazetesinin bugünkü manşetinde Rezan Epözdemir'in sözlerine tepki vardı. Gazetenin manşetinden yayımlanan haberde Modern Çağ "Kan İftirası" başlığı kullanılarak Epözdemir'in sözlerine tepki gösterildi.

KAN İFTİRASI NEDİR?

Kan iftirası (Alilat dam), dini azınlıkların (Yahudiler), dini ayinlerde ve bayramlarda “matsa” (kutsal ekmek) yapabilmek için insan kanına ihtiyaç duydukları ve bunun için de diğer dinlerden (özellikle Hristiyan) çocukların kanlarını kullandıkları yönündeki iftira ve suçlamalar olup, uzun yıllar özellikle Avrupa’da Yahudilere işkence etmek için kullanılmıştır.

Kaynak: Gerçek Gündem