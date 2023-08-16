Kadıköy’de denetime takılan alkollü sürücüden muhabirlere: "Cezayı siz ödeyin"

Kadıköy’de İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından hız yapan, abart egzoz kullanan ve modifiyeli araçlara yönelik trafik denetimleri yapıldı. Denetimlere takılan bir alkollü sürücü, pişmanlıklarını dile getirdi.

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Kadıköy’de denetime takılan alkollü sürücüden muhabirlere: "Cezayı siz ödeyin"

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekipleri İstanbul Kadıköy ilçesi Kadıköy sahil yolu Çetin Emeç Bulvarı ve Caddebostan olmak üzere farklı noktalarında kurulan denetim noktalarında abartı egzozlu, modifiyeli araçlara, hız yapanlara ve eksiği bulanan çoğu motosikletlilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Durdurulan araçların ve motosikletlerin motor ve egzozları kontrol edilerek, herhangi bir abart egzoz sistemi ya da modifiyenin mevcut olup olmadığına detaylı şekilde bakıldı. Denetimler sırasında sürücülerin ehliyet ve ruhsatları da kontrol edildi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından abart egzoz bulunduranlara, modifiyeli araçlara ve motosikletlere yönelik denetimde reflektör bulundurmayan, hızlı giden veya ehliyet, ruhsatsız araç ve motosiklet kullananlara, bununla beraber alkollü araç kullananlara cezai işlem uygulandı. Trafik Denetleme ekiplerinin saat 23.00 - 01.00 saatleri arasında yaptığı Kadıköy’deki denetimlerde toplam 31 sürücü hakkında cezai işlem uygulanırken, toplam ceza tutarı ise 89 bin 948 TL oldu.

Denetime alkollü yakalanan sürücü E.T., "Vallahi yakalandık. Bir şey diyemiyorum, Arkadaşlar görevlerini yaptı. Sağ olsunlar. Kimseye tavsiye etmem alkollü araç kullanmasınlar. Herhalde 5 bin lira ceza yedik” dedi.

Yediği cezayı öğrenen sarhoş sürücü denetim uygulamasını çeken muhabirlere, "Cezayı siz ödeyin" diye serzenişte bulundu. Olay yerine gelen alkollü sürücünün yakınları ise bağlamak istenilen çekiciyi durdurmaya çalıştı. Alkollü sürücü E.T. aracını kurtarmaya çalışırken, renkli görüntüler kameralara yansıdı.

Yapılan denetimde 24 bin lira ceza yiyen Emir Kolay, "Ön kaldırdım. Polis arkamdan geliyormuş, görmedim. Sonra yalvardım, kaçamadım ama 24 bin lira ceza yazdılar. Ailem bunu duyduğunda bana öde diyecek. Motoru kredi çekip aldım. Motor serüvenim bitti" dedi.

Kaynak: İHA

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