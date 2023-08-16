Akrabasının istismarına uğradığını duyuran çocuk, koruma altına alındı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bir sosyal medya platformunda istismara uğradığını belirten paylaşımda bulunan çocuğun, koruma altına alındığını bildirdi.

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Akrabasının istismarına uğradığını duyuran çocuk, koruma altına alındı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, çocuğun 14 Ağustos’ta yaptığı paylaşımda, akrabası tarafından istismara uğradığını ifade etmesi üzerine, Bakanlığa bağlı ekiplerin ivedilikle harekete geçtiği belirtildi.

Çocuk ve ailesiyle yapılan görüşmelerde, aileye gerekli tüm desteğin verileceğinin ifade edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Savcılık talimatıyla emniyette alınan ifadesinin ardından, Bakanlığımızın Çocuk Koruma, İlk Müdahale ve Değerlendirme Ünitesine alınmıştır.” (AA)

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