Türkiye'de ilk kez Bekar Anneler Derneği kuruluyor

Türkiye’de ve dünyada sayıları her geçen gün artan Bekar Annelerin (Single Mom) sorunlarını 360 derece ele almak, güçlenmelerini, toplumda kabul görmelerini, ekonomik ve entelektüel anlamda desteklenmelerini sağlamak adına kurulan dernek, 21 Mart’ta Bahçeşehir Üniversitesi’nde ilk etkinliğini gerçekleştiriyor.

Kurucuları arasında bekar anneler kadar, bu alanda savunuculuk yapan isimlerin de olduğu dernek, bekar annelere toplum içerisinde var olmaları için farklı alanlarda hizmetler sunacağını duyurdu.

Dernek, bekar annelerin başta yoksulluk olmak üzere barınma, eğitim, sağlık, ev içi emek, sosyal, hukuksal ve ekonomik haklar konularında desteklenmesi ve güçlendirilmesi hedeflenmektedir.

Bekar anneleri psikolojik ve ekonomik olarak güçlendirmek, güçlenen bekar annelerin daha verimli ve farkında ebeveynler olmasını sağlamak, bekar annelerin çocuklarının daha konforlu bir ortamda büyümesini sağlamayı hedefliyor.

Dünyada da benzer problemler yaşayan bekar anneler, politika yapıcıları nezdinde sadece “dul” kapsamında tanımlanmaktadır. Oysaki bekar anne tanımı: “Bakmakla yükümlü olduğu çocuğu veya çocukları olan, dul, boşanmış veya evli olmayan bir anne.” olarak geçmektedir.

Kadın örgütleri, çocuk hakları örgütleri, feminist örgütler, sivil alanda çalışan uzmanlar, medyada bekar anne olarak yer alan kadınlar gibi farklı alanlarda, mesleklerde başta kadın olmak üzere çalışan profesyonellerle gönüllülük esasıyla çalışan gruplar, dernekler vb. ile işbirliği yapmayı hedeflemektedir.

Dernek başkanı Serap Yelkenci: “Bekar annelerin, her alanda başarılı olabileceğine ve değer üretebileceklerine inanıyoruz; şirketlerin IK politikalarını, kamunun desteklerini, markaların ilham veren adımlarını, bekar annelerin güçlenmesi yönünde değiştirmeleri halinde bu başarının mümkün olduğuna inanıyoruz. Ayrıca 21 Mart’ta Bahçeşehir Üniversitesi Eşitlik ve Kapsayıcılık Birimi ev sahipliğinde Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek “Varolma Sanatı” adlı konferansımızda tüm gün “bekar anne” kavramı etrafında konuşacağız. Konu ile ilgilenen herkesi bekliyoruz.” dedi.