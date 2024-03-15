Para sayma görüntülerine ilişkin 2 isim daha ifadeye çağırıldı

CHP İstanbul İl Başkanlığında çekildiği öne sürülen para sayma görüntülerine ilişkin başlatılan soruşturmada, CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer "tanık" sıfatıyla, videoda görülen İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz ise "şüpheli" sıfatıyla savcılığa çağırıldı.

Bugün ayrıca şüpheli Fatih Keleş'in bugün savcılıkça ifadesi alındı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği öne sürülen ve sosyal medyada paylaşılan para sayma görüntülerine ilişkin resen soruşturma başlatmıştı.

Başsavcılıkça, bazı sosyal medya hesaplarında, "Fatih Keleş'in CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda para destelerini sayarken çekilen görüntüleri ortaya çıktı" notuyla paylaşılan görüntülere ilişkin maddi gerçeğin ortaya çıkarılması, suç ve suç unsuru bulunup bulunmadığının tespit edilmesi amacıyla resen soruşturma başlatıldığı belirtilmişti.

CHP İstanbul İl Başkanlığı, "Görüntüler İstanbul il başkanlığı binasının 2019'da satın alınmasıyla ilgili" açıklaması yapmıştı.

Açıklamada, "Güvenlik kameraları görüntülerinin kayda alındığı yer CHP İstanbul İl Başkanlığı binası değil, mal sahibinin avukatı Gökhan Taşkapan'ın avukatlık ofisidir. Bu görüntülerin söz konusu avukatın bilgisi dahilinde sızdırıldığı alenidir. Görüntüler kişilik haklarına saldırı niteliğindedir. Ayrıca kişisel verilerin korunmasına muhalefet edilmiştir. Bu vesile ile hem söz konusu avukat hem de bu görüntüleri yayanlar hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır. Kaldı ki görüntülerde mal sahibi kişi de görülmektedir. Avukat, daha önce de bu görüntüleri, bir suç unsuruymuş gibi bazı CHP İstanbul İl yöneticilerine göstererek şantaj yapmak istemiş ama karşılık alamamıştır.

Görüntülerdeki kişilerden eski il başkan yardımcısı Özgür Nas, eski il başkan danışmanı Can Poyraz ve İBB CHP Meclis üyesi Fatih Keleş, CHP Genel Merkezi ile İstanbul İl Başkanlığı arasında binanın, satın alma sürecini koordine eden kişilerdir. Ayrıca İl Binası'nın satın alınması konusunda, 2019 yılı yazında 'Bir Tuğlada Sen koy' isminde bağış kampanyası yapılmıştır. Söz konusu bağış kampanyasının reklam filmi açık kaynaklardan görülebilir. Görüntüler, 9 Aralık 2019 tarihinde mal sahibine kapora ödenmesine ilişkindir" ifadeleri yer aldı.

Soruşturma kapsamında Özgür Nas, Can Poyraz ve Fatih Keleş de ifadeye çağırılmıştı.