Türkiye ve Ermenistan'dan Vize Sürecini Kolaylaştırma Kararı

Türkiye ile Ermenistan, ortak yaptıkları duyuruda 1 Ocak 2026'dan itibaren vize süreçlerini kolaylaştırma kararı aldıklarını belirtti.

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme sürecinde alınan vize kararına ilişkin olarak açıklama yaptı.

Bakanlık, iki ülkenin diplomatik, hizmet ve hususi pasaport hamillerinin 1 Ocak 2026 tarihi itibariyle ücretsiz olarak e-vize alabileceğini bildirdi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye ile Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcileri arasında varılan mutabakat çerçevesinde, Türkiye ve Ermenistan, diplomatik, hizmet ve hususi pasaport hamilleri için vize sürecini kolaylaştırma kararı almıştır.

İki ülkenin diplomatik, hizmet ve hususi pasaport hamilleri 1 Ocak 2026 tarihi itibariyle ücretsiz olarak e-vize alabileceklerdir. Bu vesileyle, Türkiye ve Ermenistan, iki ülke arasındaki normalleşme sürecini, tam normalleşme hedefiyle ön şartsız olarak sürdürmek konusundaki taahhütlerini bir kere daha teyit etmektedir."

Kaynak: DHA

