Türkiye-Irak Güvenlik Toplantısı Ankara’da Yapıldı
Türkiye-Irak Ortak Planlama Grubu Hazırlık Toplantısı Ankara’da yapıldı. Toplantıya, Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz ve Irak Dışişleri Bakan Yardımcısı Muhammed Hüseyin Bahr-ul Ulum’un eş başkanlıkları katıldı.
Türkiye-Irak Ortak Planlama Grubu Hazırlık Toplantısı yapıldı. Dışişleri Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Türkiye-Irak Ortak Planlama Grubu Hazırlık Toplantısı, Bakan Yardımcımız Nuh Yılmaz ve Iraklı mevkidaşı Muhammed Hüseyin Bahr-ul Ulum’un Eş-Başkanlıklarında ülkemizin evsahipliğinde Ankara’da düzenlendi. Toplantıda, iki ülke arasındaki ilişkilerin kurumsallaştırılması amacıyla imzalanan anlaşmaların uygulanma süreci, Ortak Daimi Komitelerin faaliyetleri ve öncelikli işbirliği alanları ele alındı" ifadelerine yer verildi.
Kaynak: ANKA
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