Türkiye, Avrupa üçüncüsü oldu

Türkiye, hava sahası en yoğun olan ülkelerden biri oldu. Son ölçümlere göre Türkiye, Avrupa'da hava sahası en yoğun üçüncü ülke konumunda.

Türkiye, Avrupa üçüncüsü oldu

Türkiye, Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL) Performans İnceleme Biriminin 15 Haziran'daki ölçümlerine göre, teşkilata üye 41 ülke arasında, seyrüsefer hizmeti verdiği 5 bin 573 uçuşla hava sahası en yoğun 3'üncü ülke oldu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, tüm ulaşım modlarına olduğu gibi hava yollarına da yaptıkları yatırımlarla Türkiye'nin dünyada ve Avrupa'da söz sahibi ülke konumuna geldiğini ifade etti.

Yatırımlar sonucunda Türkiye'nin havacılık alanında önemli bir aktarma merkezi olduğunu belirten Bakan Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Yaz döneminin başlamasıyla havalimanlarımızdaki hava trafiğinde önemli derecede yoğunluklar yaşanıyor. Türkiye'deki hava yolu trafiği her geçen gün artıyor. 15 Haziran'da ülkemizdeki havalimanlarına iniş kalkış yapan uçak sayısı 4 bin 227'e ulaşarak 2023'ün aynı gününde kayıtlara geçen 3 bin 587 rakamına oranla yüzde 17,8 arttı. Ülkemiz hava trafik sayılarının her geçen gün artarak, Avrupa çapında zirveye çıkacağımıza olan inancımız tamdır."

Kaynak: AA

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