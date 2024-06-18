Şırnak'ta erkek yurdunda istismar! 3 öğrenciye cinsel tacizde bulunan öğretmen tutuklandı

Şırnak'ın Silopi ilçesinde 3 öğrenciye cinsel tacizde bulunan öğretmen Sadun V., tutuklandı.

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Şırnak'ta erkek yurdunda istismar! 3 öğrenciye cinsel tacizde bulunan öğretmen tutuklandı

Şırnak’ın Silopi ilçesinde erkek yurdunda kalan 3 lise öğrencisi, yurtta öğretmenleri tarafından cinsel tacize maruz bırakıldıklarını bildirdi.

MA'nın haberine göre; çocukların yaşadıklarını okul yönetimine anlatması üzerine, emniyete haber verildi.

Cinsel tacize dair Silopi Savcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında 3 öğrencinin ifadesine başvuruldu.

Öğrencilerin ifadeleri doğrultusunda öğretmen Sadun V. gözaltına alındı.

Savcılık ifadesinin ardından mahkemeye sevk edilen Sadun V, “çocuğa cinsel istismar” suçundan tutuklayarak, cezaevine gönderdi.

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Şırnak Silopi Cinsel istismar Taciz Öğretmen yurt
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