İstanbul'da korsan taksi ile polis aracı çarpıştı: 6 kişi yaralandı, sürücüye ceza yağdı

İstanbul'da polis aracı ile korsan taksicinin aracı çarpıştı. Beylikdüzü'nde bir cadde üzerinde meydana gelen kazada 6 kişi yaralanırken sürücüye de ceza kesildi.

Son Güncelleme:
> <

İstanbul Beylikdüzü'nde cadde üzerinde seyreden trafik ekibi ile kırmızı ışıkta geçen korsan taksi kavşakta

Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde, 34 A 73605 plakalı polis otosuyla seyir halinde olan Beylikdüzü Trafik Denetleme Büro Amirliği'nde görevli polis memuru O.B.B., kavşağa geldiği esnada kırmızı ışıkta geçen Kazım D. (55) idaresindeki 55 KM 240 plakalı korsan taksi ile çarpıştı.

Kaza sonucu kullanılamaz hale gelen polis otosundaki memurlar O.B.B., S.A. ve kadın memur M.S.Y. yaralandı. Korsan taksi sürücüsü Kazım D. yara almadan kurtulurken, aracında olan Hilal G. (33) ve çocukları S.G.K. (6) ile A.K.K. (8) yaralandı. Kaza anı ise kask kameralarına anbean yansıdı.

2'Sİ ÇOCUK, 3'Ü POLİS 6 KİŞİ YARALANDI

Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, korsan taksideki kadını, 2 çocuğunu ve hafif yaralı memur O.B.B.'yi yaptıkları ilk müdahalenin ardından Beylikdüzü Devlet Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Diğer iki yaralı memur ise ticari taksiyle ilçedeki özel bir hastaneye götürüldü. Memurlardan S.A.'nın kolunun parçalı şekilde kırıldığı, kadın memur M.Y.'nin de yüzünün çizildiği, durumlarının ise iyi olduğu öğrenildi.

400 LİRA KARŞILIĞINDAN ANLAŞMIŞLAR

Öte yandan, çalışma başlatan polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. Yaralı kadın yolcu Hilal G.'nin de sözlü ifadesine başvuran polis, internetten ulaştığı Kazım D. ile 400 lira karşılığında kendisini Bahçelievler'den Beylikdüzü'ne götürmek için anlaştığını ve aracın korsan taksi olduğunu belirtti. Bunun üzerine polis ekipleri, 55 KM 240 plakalı aracı trafikten 60 gün süreyle men etti.

HEM SÜRÜCÜYE HEM YOLCUSUNA CEZA KESİLDİ

İkinci kez yakalandığı öğrenilen sürücü Kazım D.'ye ise “korsan taşımacılık” maddesinden 64 bin 466 lira, kadın yolcu Hilal G.'ye ise “Korsan taşımacılıkla yolculuk yapmak” maddesinden 2 bin 143 lira idari para cezası uyguladı. Ayrıca ifadesi alınan ve adli işlemleri yapılan Kazım D. “Birden fazla kişinin yaralanmasına sebep olma” suçundan adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA

Etiketler
İstanbul Trafik kazası
Son Güncelleme:
25 yıl hapis cezasıyla aranan suç makinesi, güzellik merkezi broşürü dağıtırken yakalandı Hapis cezasıyla aranıyordu: Güzellik merkezi broşürü dağıtırken yakalandı
Kimse tahmin etmemişti! Türkiye'nin 30 yıllık dev firması iflasın eşiğine geldi Kimse tahmin etmemişti! Türkiye'nin 30 yıllık dev firması iflasın eşiğine geldi
Burdur Valiliği'nden Salda Gölü açıklaması Burdur Valiliği'nden Salda Gölü açıklaması
Bayram tatilinin ilk üç gününde acı bilanço! Çok sayıda ölü ve yaralı var Bayram tatilinin ilk üç gününde acı bilanço!
Bilimsel araştırma: Zenginlerde kanser riski daha yüksek Bilimsel araştırma: Zenginlerde kanser riski daha yüksek
Yoğurdu taş gibi yapan yöntem. Tüm köylü kadınlar yoğurdu böyle hazırlıyor Yoğurdu taş gibi yapan yöntem. Tüm köylü kadınlar yoğurdu böyle hazırlıyor
ÇOK OKUNANLAR
ATM'lerde yeni dönem! Bankalar harekete geçti: Bayramdan sonra başlıyor Bankalar harekete geçti: Bayramdan sonra başlıyor
Meteoroloji'den 10 il için uyarı! Gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor Gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor
Vergi paketine ekleniyor: Engelli araç sahibinin ölümü halinde mirasçılara ÖTV’yi ödeme zorunluluğu! Engelli araç sahibinin ölümü halinde mirasçılara ÖTV’yi ödeme zorunluluğu!
Reza Zarrab, Dilara Altıntop'la evlendi Reza Zarrab, Bursalı sosyetik isimle evlendi
Türkiye diri fay haritası güncellendi: Riskli bölgeler belli oldu Türkiye diri fay haritası güncellendi