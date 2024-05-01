Türkiye 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramı'nın coşkusunu yaşıyor... İşte il il kutlamalar...

AKP iktidarının 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramı’nda Taksim Meydanı için uyguladığı polis ablukası sürerken, kitleler Taksim’e yürümek için Saraçhane Meydanı’nda toplandı.

Kitleler 1 Mayıs için yurdun dört bir yanında da bayram coşkusuyla toplanmak için meydanlarda çağrı yaptı.

İşte il il 1 Mayıs kutlamaları:

İZMİR

1 Mayıs İşçi Bayramı İzmir'de Gündoğdu Meydanı'nda kutlanıyor. Alana ilk olarak CHP örgütü girdi. 11.00'de Kültürpark Lozan Kapısı'nda toplanan ol ve ilçe örgütleri 11.30'da alanda yerini aldı. CHP MYK Üyeleri Murat Bakan ve Deniz Yücel, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, İzmir Milletvekilleri Sevda Erdan Kılıç, Ednan Arslan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve ilçe belediye başkanları ile partililer alanını ön bölümünü doldurdu. Sahneye çıkan DİSK Ege Bölge Başkanı Memiş Sarı İstanbul'daki polisin tavrını kınadı, meydanı alkışlı protestolar davet etti. Sarı, ayrıca saat 12.00 sularında DİSK üyelerinin de hala Lozan Kapısı'nda olduğunu, orada oturma eylemiyle İstanbul'da yaşananları protesto ettiklerini; Türk İş ve diğer sendikalarla meslek örgütlerinin, farklı siyasi parti, grupların oturma eyleminin sona ermesiyle yürüyüşe geçip alana geleceklerini bildirdi.

Sahneden yükselen özgürlük şarkılarıyla meydandaki kitle gittikçe artıyor. Gündoğdu'da 100 bini aşan bir kitlenin 1 Mayıs'ı kutlamak için toplanması bekleniyor.

ANKARA

Ankara'da DİSK İç Anadolu Bölge Temsilciliği, KESK Ankara Şubeler Platformu, TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu, Ankara Tabip Odası ve Ankara Diş Hekimleri Odası tarafından yapılan çağrı ile saat 12.00’de AKM önünde toplanan emekçiler, Tandoğan (Anadolu) Meydanı'na yürüyüşe başladı.

Ankara'da yağmur altında yürüyen emekçiler, "Her Yer Taksim Her Yer Direniş", "Bu Daha Başlangıç Mücadeleye Devam" sloganları atarak meydana ilerliyor.

VAN

Evrensel'in aktardığına göre, Van’da KESK, DİSK, Van Barosu, Van-Hakkari Tabip Odası, Diş Hekimleri Odası ile TMMOB öncülüğünde “Emek bizim söz bizim” şiarıyla düzenlenen 1 Mayıs Wan Bölge Mitingi yürüyüş korteji ile başladı. Binlerce emekçi sabah saatlerinde Günpaş AVM önünde bir araya geldi. “Bijî 1’ê Gulanê/ Yaşasın 1 Mayıs” sloganları atan emekçiler, ardından mitingin yapılacağı Musa Anter Parkı’na doğru yola çıktı.

Sendika, siyasi parti ve kitle örgütlerinin katıldığı kortejin en önünde ise Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (DFG) ile Mezopotamya Kadın Gazeteciler Derneği (MKG) yer aldı. “Susturamayacaksınız” pankartı ile yürüyen özgür basın emekçileri, “Özgür basın susturulamaz” sloganı attı.

BURSA

Türk-İş'in Bursa'ya çağrı yaptığı bölgesel 1 Mayıs mitingi için sendikalardan işçiler Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’ndan yürüyüşün ardından toplandı.

BALIKESİR - Ayvalık

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü coşkulu bir kalabalıkla kutlandı.

Kutlamalar için marina kavşağındaki öğretmenevi önünde toplanan işçi temsilcileri, sendikalar, siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlardan oluşan dev kortej, Cumhuriyet Meydanı’na kadar süren yürüyüşte yüzlerce emekçi ve vatandaşlar hazır bulundu.

Aralarında Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin’in de bulunduğu kortej seslendirdikleri marşlarla Cumhuriyet Meydanı’na ulaştı. 1 Mayıs ile ilgili açılan pankartlar ve dövizlerle gerçekleşen yürüyüşün ardından kalabalık grup, polis nezaretinde meydana alındı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşıyla başlayan coşkulu programda, Belediye-İş temsilciliğinden Hazel Çağlar 1 Mayıs ile ilgili günün anlam ve önemine ait konuşma yaptı. Tören halaylar ve sahnedeki müzik grubunun seslendirdiği şarkı ve marşlarla sona erdi.

GİRESUN

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Giresun`da sendika ve siyasi partilerin katılımıyla kutlandı.

Debboy ve Belediye Meydanında başlayan ve Topal Osman Ağa Meydanı'nda sona eren yürüyüşe Türk İş, Kesk, Belediye İş Sendikası, Tüm Bel-Sen, EMEP, Halkevleri Giresun Şubesi ve çok sayıda vatandaş katıldı. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün coşkusunu yaşayan Giresunlular slogan atarak yürüdü. Polis, herhangi bir taşkınlık olmaması için yoğun güvenlik önlemi aldı. Kutlama alanına girişlerde sıkı aramalar yapıldı.

Belediye-İş Sözcüsü Halil Yeşiltepe, “İşçi ücretlerinden tasarruf olmaz, Çalışanların yüzü gülerse, sokağın yüzü güler. İşçi sınıfının söz sahibi olmadığı ülkelerde gelirin adaletli paylaşılmasından söz edilemez. Sendikalar her zaman gücünü temsil ettiği işçi sınıfından alır. Belediye İş Sendikası olarak biz hep işçilerimiz için alanlarda olacağız” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından kemençe eşliğinde horon oynayıp eğlenen katılımcılar daha sonra meydandan ayrıldı.