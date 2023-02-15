TTB'den salgın hastalık uyarısı: Bilimsel bilgiye kulak vermeye çağırıyoruz

Türk Tabipleri Birliği (TTB), ülke tarihinin en büyük felaketlerinden birisi olan Kahramanmaraş merkezli 10 ilin etkilendiği depremler sonrası bölgede yapılacak çalışmalar hakkında 13 Şubat’ta yaptığı uyarıyı yineledi.

TTB, dün Osmaniye’de bir çadır kentte çıkan yangını hatırlatarak sosyal medya hesabında şu açıklamayı yaptı:

“Osmaniye'deki bir çadır kentte çıkan yangın, maalesef uyarılarımızı haklı çıkarmıştır. Sahadaki TTB görevlilerince benzer çadır kent kurulumları tespit edilmektedir. Yeni yangınların ve bulaşıcı hastalıkların önlenmesi için AFAD'ı bilimsel bilgiye kulak vermeye çağırıyoruz.

“ÇADIR KENT, EKSİKLİKLERİ VE YERLEŞİM BİÇİMİ İTİBARİYLE YANGINLARA VE BULAŞICI HASTALIKLARA DAVETİYE ÇIKARMAKTADIR”

Adıyaman Merkez’deki Eğriçay Parkı’nda AFAD tarafından kurulan 1500 kişilik çadır kent, afet yönetimi açısından skandal niteliğindedir! Çadır kent, eksiklikleri ve yerleşim biçimi itibariyle yangınlara ve bulaşıcı hastalıklara davetiye çıkarmaktadır!

“ÇADIRLAR ARASI MESAFE 1 METREDEN DAHA AZDIR VE SOBA BORULARI BİRBİRİNE BAKMAKTADIR”

Çadırlar arası mesafe 1 metreden daha azdır ve soba boruları birbirine bakmaktadır. Bu haliyle yangın riski çok yüksektir. Çadır kentte su, banyo ve temiz tuvalet yoktur. Bu haliyle bulaşıcı hastalıkların ortaya çıkma ve yaygınlaşma riski çok yüksektir.

AFAD'ın da bilmesi gereken çadır kent yerleşim kuralları bellidir:

“ÇADIRLARDAN EN AZ 30, EN FAZLA 50 METRE UZAKLIKTA, ORTALAMA 25 KİŞİYE BİR KABİN DÜŞECEK SAYIDA TUVALET KURULMALI”

Her 1000 kişi için 3-4 hektar alan ayrılmalıdır. Çadırlar arasında en az 8 metre, çadırlar ile yol arasında en az 2 metre mesafe olmalıdır. Çadırlar arasındaki yollar 10 metre genişliğinde olmalıdır.

Her çadır için 3,5 metrekare oturma alanı olmalıdır. Çadırlardan en az 30, en fazla 50 metre uzaklıkta, ortalama 25 kişiye bir kabin düşecek sayıda tuvalet kurulmalı, tuvaletler için lağım sistemi veya yeterli büyüklükte tuvalet çukuru açılmalıdır.

“KABİN YERLEŞİMLERİNDE KADIN-ERKEK FARKLILIĞI VE KADINLARIN GÜVENLİĞİ GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULMALIDIR”

Tuvaletler, el yıkama musluklarına 100 metreden uzak olmamalıdır. Kabin yerleşimlerinde kadın-erkek farklılığı ve kadınların güvenliği göz önünde bulundurulmalıdır. Tuvaletler, günlük 100 kişinin kullanabileceği düşünülerek hazırlanmalıdır.

TTB'nin ‘Geçici Barınma Yerinin Şematik Yerleşim Biçimi’ planlamasını da içeren ve deprem bölgesinde yapılması gerekenlere ilişkin bilgi notlarının, görsellerin, referans kaynakların tamamı için. https://www.ttb.org.tr/deprem/”

Kaynak: ANKA