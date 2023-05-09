TTB Hatay'daki içme suyu ihtiyacı için uyarıda bulundu

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkımın en sert yaşandığı Hatay'da yaşanan içme suyu ihtiyacı halen çözüme kavuşmadı. TTB, Sağlık Bakanlığı'na bir çağrıda bulundu.

TTB Hatay'daki içme suyu ihtiyacı için uyarıda bulundu

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkımın en sert yaşandığı illerden olan Hatay’da depremzedelerin yaşadığı mağduriyetler son bulmuyor. Son olarak Türk Tabipleri Birliği (TTB) depremin üzerinden aylar geçmesine rağmen Hatay’ın içme suyu ihtiyacının henüz çözülmediğini duyurdu.

TTB’den yapılan açıklamada depremlerin üzerinden üç ayı aşkın sürenin geçtiği hatırlatılarak Sağlık Bakanlığı'na şu çağrıda bulunuldu:

“Hatay’da içme suyuna duyulan ihtiyaç her geçen gün artmakta, Sağlık Bakanlığı’ysa bizzat kendi numunelerinden elde ettiği su analiz verilerini 26 gündür paylaşmamaktadır. Şeffaf bir biçimde verilerin paylaşılması ve belirsizliğin giderilmesi çağrımızı yineliyoruz.”

Kaynak: Gerçek Gündem

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