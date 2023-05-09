Seçimlere günler kala Sağlık Bakanlığı ihale dağıtımına hız verdi! "Yangından mal kaçırır gibi..."

14 Mayıs seçimlerine 5 gün kala, Sağlık Bakanlığı ihalelerine hız kesmeden devam ediyor. 2022’de toplam 28 ihale onaylayan bakanlık, 2023’ün ilk 4 ayında 35 ihaleye çıktı. İlk 4 ayda onaylanan hastane yatağı ihalesi ise 2022’nin üç katı.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Ankara Şube Başkanı Kubilay Yalçınkaya, iktidarın sağlığa değil betona yatırım yaptığını ifade ederek, “Yangından mal kaçırır gibi yandaşlarına ihale veriyorlar. Bu ihaleler, yeni iktidarın vaatlerini engellemeye yönelik risk oluşturuyor” dedi.

Cumhuriyet’ten Merve Kılıç’ın haberine göre, bakanlık, 2022 yılında 28 yeni hastane yapımı, 3 bin 675 hastane yatağı ihalesi onayladı. Bakanlık, 2023’ün ilk 4 ayında ise 18 yeni hastane yapımı, 17 hastane için de toplam 9 bin 645 hastane yatağı ihalesine çıktı.

14 Mayıs seçimleri yaklaşırken ihalelere hız veren bakanlık, mayıs ayı içinse 7 ihale duyurusu yaptı. Yapılan ihalelerde küçük ölçekli bir hastanenin güncel maliyeti 2 milyar TL iken şehir hastanelerinin maliyeti 16 milyar TL. Sadece 2023’te şehir hastanelerinin kira ve hizmet ödemesi ise 47 milyar TL.