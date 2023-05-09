İçişleri Bakanlığı vazgeçmiyor: Sandık sonuçları polis ve jandarma ile toplanacak

İçişleri Bakanlığı'nın Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) tarafından özel bir seçim modülü hazırlayarak, paralel seçim kurulu oluşturma girişimi YSK tarafından reddedilmişti.

Sözcü'den İsmail Saymaz'ın haberine göre Bakanlık, sandık sonuçlarının polis ve jandarma marifetiyle alınıp excel tablosu haline getirilerek GAMER'e gönderilmesi kararını almış durumda.

Öncelikle, İçişleri Bakanlığı'nın YSK'ya yaptığı başvurunun reddedilmesi sonrası ortaya çıkan bu gelişme, kamuoyunda endişe yaratmıştı. YSK'nın seçim görevinin seçim kurullarına ait olduğunu belirtmesi ve GAMER'in bu görevle ilgili bir sorumluluğu olmadığını vurgulaması, tartışmalara neden olmuştu.

Geçtiğimiz cuma günü 81 ilde GAMER'den sorumlu vali yardımcıları ve GAMER müdürleri toplantısı düzenlendi. Toplantıda, YSK'nın reddi ve kamuoyundaki itirazlar nedeniyle e-sistem üzerinden girişlerin yapılamayacağı kararı alındı. Bunun yerine, sandık sonuçlarının polis ve jandarma marifetiyle alınarak excel formatında Ankara GAMER'e gönderilmesi kararı alındı.

Ancak uygulamadan rahatsız olan bazı bürokratlar, Anayasa gereği seçim işlerinin gözetim, denetim ve yürütme görevinin YSK'ya verildiğini hatırlatarak, Bakanlığın bu tasarrufunun manidar olduğunu düşünüyor.