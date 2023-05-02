İçişleri Bakanlığı'nda paralel seçim kurulu: İşte CHP'li Erkek'in paylaştığı görüntüler

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek bugün seçim güvenliğine ilişkin yaptığı açıklamalarda "İçişleri Bakanı bir suç işleri bakanı gibi davranmaya devam ediyor. YSK karşısında İçişleri Bakanlığı'nı, ilçe seçim kurullarının karşısına da kaymakamlıkları koyup paralel bir yapı kurmuş" ifadelerini kullanmıştı.

Erkek "Görevlileri uyarıyoruz; bu kanunsuz emre uymayın, bu suça ortak olmayın. Soylu 14 Mayıs için Batı'nın siyasi darbesi demişti, gerçekten artık akıllarını kaybettiler. Halkın üstünde hiçbir güç yoktur. 15 Temmuz'un finansörü dedikleri BAE'ye koşa koşa nasıl gittiklerini biliyoruz" diye konuşmuştu.

GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI

Erkek açıklamalarının ardından sosyal medya hesabından bakanlıkta yapılan hazırlığın görüntülerini paylaştı.

Erkek videoya "Bugün basın toplantısında anlattığım, İçişleri Bakanlığı’nda kurulan paralel seçim kuruluna dair görüntü. Bakın veri modülleri nasıl çalışıyormuş. Siz siyasi parti misiniz yoksa YSK mı? Gidin sınıfların kapılarında asılı duran ya da partinizin temsilcilerinin imzalayarak aldığı tutanaklardan bilgileri edinin. Amacınız ne?" notunu düştü.