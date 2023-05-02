Hasan Cemal'den 'Yetmez ama evet' açıklaması

Yeşil ve Sol Parti İstanbul İkinci Bölge milletvekili adayı Hasan Cemal, "Yetmez ama evet'ten neden pişman olayım? Yetmez ama evet konusunda bana yöneltilen eleştirileri saygıyla karşılıyorum" dedi.

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Hasan Cemal'den 'Yetmez ama evet' açıklaması

Türkiye’nin bugünkü duruma gelmesinin yolunu döşeyen, AKP-Cemaat koalisyonuna ‘Yetmez Ama Evet’ diyen Hasan Cemal, Habertürk’te Fatih Altaylı’nın sorularını yanıtladı.

'Yetmez ama evet' eleştrilerine ilişkin konuşan Cemal, “Yetmez ama evet'ten neden pişman olayım? Sabah akşam bunu söyleyenleri ben de onları demokrasinin oy tabanının genişletilmesine karşı çıkan genellikle darbecilikle suçluyorum.” dedi.

Hasan Cemal'in açıklaması şu şekilde:

"Neden pişman olayım? Eleştiri hakkı kutsaldır. Her türlü küfrü yedik, eleştirildik. Bu konuda bana yöneltilen eleştirileri saygıyla karşılıyorum. Ama bazılar kampanya halinde kişilik katline dönüştü, kötü niyetle yaptı. Ben de onlara dönüp diyorum ki siz de darbecisiniz. 2010'daki Anayasa değişikliği önce Venedik Komisyonu'na gönderildi.

O yolu açan Anayasa Mahkemesi oldu. Bu nokta unutuluyor. Bir şey daha söylemek istiyorum. Yetmez ama evetçilerin sayısı kaç? Benim gibi bazı gazeteciler, entelektüeller, yazar-çizerler buna yetmez ama evet dediler. Biz mi getirdik Erdoğan'ı iktidara?"

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