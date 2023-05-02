Babacan çiftinden Kılıçdaroğlu'na ev ziyareti: Kemal Bey, Ali Bey’i de mutfağa girmeye ikna etti

Ali Babacan ve eşi Ülkü Zeynep Babacan, Kılıçdaroğlu ailesini evinde ziyaret etti. Babacan'ın Kılıçdaroğlu'nun mutfağına da girdiği öğrenildi.

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Babacan çiftinden Kılıçdaroğlu'na ev ziyareti: Kemal Bey, Ali Bey’i de mutfağa girmeye ikna etti

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu, bu akşam evinde DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve eşi Ülkü Zeynep Babacan'ı ağırdı. 

O ziyarete ilişkin Twitter hesabından bir kare paylaşan Selvi Kılıçdaroğlu, "Babacan çifti bu akşam misafirimizdi. Kemal Bey, Ali Bey’i de mutfağa girmeye ikna etti. Ne konuştuklarını bilmiyoruz, vallahi biz de meraktayız" dedi. 

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Ali Babacan Kemal Kılıçdaroğlu Selvi Kılıçdaroğlu seçim 2023 2023 cumhurbaşkanı adayları
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