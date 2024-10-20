Türk İş'ten Hükümete Sert Çağrı: Sizin Oy Makinanız Değiliz, Ayağınızı Denk Alın

Türkiye İşçi Sendikası Konfederasyonu (Türk-İş) tarafından düzenlenen “Zordayız, geçinemiyoruz” mitingi Ankara Anadolu (Tandoğan) Meydanı’nda yapıldı. Mitinge, Türkiye’nin dört bir yanından işçiler katıldı. Mitinge, katılan yaklaşık 100 bini aşkın işçi, yaşadıkları ekonomik sorunlara çözüm ve vergide adalet talepleri için seslerini duyurmaya çalıştı.

Türk-İş Genel Başkanı Ergun Atalay mitingde bir konuşma gerçekleştirirken, konuşmasında hükümete seslendi.

Atalay, işçilerin bu ülkenin yüzde 60’ını oluşturduğunu vurgulayarak, kendilerinin yok sayılmaması gerektiğini işçilerin hükümetin oy makinesi olmadığını dile getirdi.

Atalay’ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde oldu:

”BİZİ YOK SAYMAYIN, BUNUN BEDELİNİ ÖDERSİNİZ”

“Her gün en az 5 işçi can veriyor. İş kazalarına biran evvel son vermek lazım. Son günlerde ülkede olağanüstü kötü tablolar var. Çocukları öldürenler, atları kesip bize yedirenler var. Buna dair acilen adım atılmalı. Bu restorantlara gitmeyin, boykot edin. Aylardır alanlarda, aylardır iş yerlerinde bugün de buradayız. Bizi duyun, bizi yok saymayın, yarın bunun bedelini ödersiniz. İşten atılmalar devam ediyor. İşçilere mobing yapılıyor. Bununla ilgili ülkeyi yönetenlerin bir sözü yok mu? Patronlara değil bize bir çözüm bulun.”

“BİZ SİZİN OY MAKİNENİZ DEĞİLİZ”

“Bir grup başkanvekili çıkıyor ‘işçinin kaybı yok’ diyor. Bu nasıl bir akıl tutulması? Önümüzdeki hafta Meclis’e ve bütün STK’lara 70 sayfalık bir metin hazırladık onu vereceğiz ve ‘Bu adaletsiz vergi sistemini değiştirin’ diyeceğiz. Onlar düzeltene kadar da biz mücadele etmeye devam edeceğiz. Mehmet Şimşek’in dünyası başka benim dünyam başka, benim dünyam burası. Bu alandan hükümete, ülkeyi yönetenlere tekrar sesleniyorum. Bizi yok saymayın. Biz bu ülkenin yüzde 60’ıyız. Biz sizin oy makineniz değiliz. Ayağınızı denk alın. Biz her defasında sandığa gidip size oy vermek zorunda değiliz. Dikkatli olun bu alanın sesine kulak verin. Yarın geç kalırsınız, enflasyonu düşüreceksiniz diye bizi küçültmeye hakkınız yok.”

İŞÇİLER ATALAY’I YUHALADI

Türk-İş tarafından düzenlenen "Zordayız, geçinemiyoruz" mitinginde bazı işçiler Türk-İş Genel Başkanı Ergun Atalay konuşma yaparken yuhaladı. İşçilerin "Sarı sendika istemiyoruz" dövizi tuttuğu görüldü. Atalay'ın yuhalanmasının ardından bazı işçiler de "İşte Başkan işte sendika" sloganı attı.

Kaynak: ANKA