Şafak Hastanesi'nin İlk Vukuatı Değilmiş: SGK'yı Dolandırmak İçin Kör Etmişler

'Yenidoğan çetesi' ile birlikte çalışan Özel Şafak Hastanesi'nin 2021 yılında yüzlerce insanı görme yetisinden ettiği ortaya çıktı.

Sabah'tan Mustafa Sait Özkan'ın o dönemki haberine göre SGK'nın da arasında bulunduğu 23 kişi ve kurum müşteki, 269 isim mağdur sıfatıyla dosyada yer aldı.

Aktarılana göre; 2013-2015 yılları arasında 291 vatandaşın sağlıklı gözlerine lazerle delik açıldı ve yapılan işlemler faturalandırılarak Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) zarara uğratıldı. İşlemlerin 105'i doktor Ömer Ş., 131'i ise doktor Uğur G. tarafından gerçekleştirildi. Mağdur vatandaşların sol gözlerine başka hekim, sağ gözlerine başka hekim işlem yapacak şekilde müdahalede bulunuldu.

Mağdur Baki D. lazer işleminden sonra 10 dakika her yeri yemyeşil gördüğünü belirterek "Bir hafta bulanık gördüm. Halen eskisi gibi okuyamıyorum. Ara sıra yanma da meydana geliyor" dedi. İstanbul'da yaşayan Seyfettin ve Saliha İşçimen çifti de hastanenin "Genel göz taraması ve kampanya var" ifadelerine inandı ve görme yetilerini kaybetti.

Hastane yönetimi, SGK'dan ödeme alabilme amacıyla birlikte hareket ederek, resmi belgeleri sahte olarak düzenleyerek SGK'ya sundu. Hastaneye, 5 milyon 822 bin TL ödeme yapıldı. Davanın sonucuyla ilgili bir karar ise kamuoyuyla paylaşılmış değil.

Kaynak: Sabah