Türk Hava Yolları Venezuela Uçuşlarını Durdurdu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Uluslararası havayolları, ABD Federal Havacılık İdaresi’nin (FAA) ülkedeki kötüleşen güvenlik durumu ve artan askeri faaliyetler nedeniyle Venezuela hava sahasında uçan pilotları dikkatli olmaları konusunda uyarmasının ardından, pazar günü Venezuela’ya yönelik uçuşlarını iptal etmeye başladı.

Türk Hava Yolları (THY), Washington ile Karakas arasındaki diplomatik gerilimin tırmandığı ve ABD yönetiminin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya yönelik baskıyı artırmaya hazırlandığı iddiaları gündemdeyken, ABD Federal Havacılık İdaresi uyarısının ardından Karakas’a seferlerini dört günlüğüne askıya aldı.

THY’den yapılan açıklamaya göre, güvenlik değerlendirmesi sonucunda İstanbul-Karakas hattındaki uçuşlar 4 gün süreyle iptal edildi. İptal edilen seferler 24 Kasım Pazartesi TK183, 25 Kasım Salı TK195, 26 Kasım Çarşamba TK223/224, 27 Kasım Perşembe TK195 ve 28 Kasım Cuma TK223/224 olarak açıklandı.

Şirket yetkilileri, İstanbul çıkışlı Havana uçuşlarının "planlandığı şekilde devam edeceğini" bildirdi. Karakas uçuşları iptal edilen yolcuların ise Bogota, Panama, Cancun, Meksika veya Havana üzerinden aktarmalı alternatif seferlere yönlendirileceği açıklandı.

AÇIKLAMA NEYDİ?

FAA tarafından yayımlanan ve Venezuela’nın tamamını kapsayan Maiquetia Uçuş Bilgi Bölgesi’ne yönelik NOTAM (Havacılara Bildiri) uyarısında, bölgedeki "artan askeri faaliyetler nedeniyle sivil havacılık operasyonları için risk oluştuğu" belirtildi.

THY’nin yanı sıra LATAM, TAP, Iberia, Avianca, GOL ve Caribbean Airlines gibi diğer uluslararası havayolu şirketleri de FAA’nın güvenlik uyarısının ardından Venezuela uçuşlarını durdurma kararı aldı.

Kaynak: ANKA