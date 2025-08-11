Türk Gıda Devinin Kurucusundan Acı Haber! Ünlü İş İnsanı Selman Tahsildaroğlu Vefat Etti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye’nin en köklü süt ve süt ürünleri markalarından Tahsildaroğlu’nun kurucusu ve Onursal Başkanı Selman Tahsildaroğlu, 93 yaşında yaşamını yitirdi. Türk gıda sektöründe önemli bir yere sahip olan markanın kurucusunun vefatı, Tahsildaroğlu ailesi ve sevenlerinde derin bir üzüntü yarattı.

BUGÜN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Selman Tahsildaroğlu için ilk tören Bayramiç’teki fabrikanın bahçesinde gerçekleştirdi. Ünlü iş insanı, bugün (11 Ağustos Pazartesi günü) ikindi namazının ardından İstanbul Fatih Camii’nde kılınacak cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlanacak.

SELMAN TAHSİLDAROĞLU KİMDİR?

Türkiye’nin önde gelen süt ve süt ürünleri markalarından Tahsildaroğlu Süt Ürünleri A.Ş.’nin kurucusu ve Onursal Başkanı olan Selman Tahsildaroğlu, Ezine peynirini marka haline getiren öncü isimlerden biridir. Girişimciliği, çalışkanlığı ve bölgesel tarım-sanayiye katkılarıyla tanınan Tahsildaroğlu, 1932’de Makedonya’nın Ohri kentinde doğdu.

İlkokula Sırpça başlayan Tahsildaroğlu, siyasi değişimler nedeniyle Bulgarca ve Makedonca eğitim aldı, hiç Türkçe eğitim görmedi. Ortaokul sonrası meslek okuluna giderek mobilya ve doğrama alanında ustalık kazandı.

1955’te 22 yaşındayken Türkiye’ye göç ederek İstanbul’a yerleşti. İlk yıllarda fabrikada çalıştı, ardından peynir ticaretine başladı. Daha sonra Çanakkale’nin Ezine ilçesine yönelerek mandıracılık işine girdi. Kardeşi ve babasıyla birlikte üretimi büyüterek 1990’larda modern fabrikaya geçiş yaptı.

Bugün hem Türkiye’de hem yurt dışında tanınan Tahsildaroğlu markasının temellerini atan Selman Tahsildaroğlu, 2025 yılında 93 yaşında hayatını kaybetti.

